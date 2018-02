Je kan het je misschien nauwelijks voorstellen met dit winterse weer, maar een natuurgebied in Noord-Brabant staat in brand. En de brand is niet te blussen.

Moeras

De brandweer is groot uitgerukt, maar kan niet bij het vuur in natuurgebied Deurnese Peel komen. Het is een moerasgebied en daardoor te gevaarlijk. De brandweer houdt het vuur daarom alleen in de gaten.

In de omgeving kunnen mensen last hebben van stank en rook, maar niemand loopt gevaar.