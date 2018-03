Mensen maken nesten speciaal voor ooievaars

Mensen in de plaats Herwijnen in Gelderland maken speciaal voor ooievaars nesten in bomen. Ze willen de dieren een beetje helpen. Want het begin van een nest maken is erg lastig.

Nesten

Voor de nesten gebruiken de bouwers gaas, takken en erg sterk touw. Met een hoogwerker zetten ze alles vast in de boom. Ze hopen dat de dieren daar gaan broeden. Je ziet misschien wel eens een ooievaar op een hoge paal of op een schoorsteen, maar in bomen zijn ze beter beschermd tegen slecht weer.

Overwinteren

De meeste ooievaars overwinteren nu nog in Afrika. Toch kunnen ze nu terugkomen, want het beginnetje van hun nest is er.