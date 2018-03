'Afscheid nemen van dode huisdieren is belangrijk'

De dood van een huisdier is voor veel kinderen een heftige gebeurtenis. Volgens deskundigen is het daarom belangrijk om goed afscheid te nemen van je hond, kat of hamster. Ze vertellen er meer over in het filmpje hierboven.

Begrafenis

Afscheid nemen kan helpen om je verdriet te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld door een tekening te maken of een fotoboek samen te stellen. En natuurlijk door er veel over te praten. Veel baasjes kiezen ook voor een begrafenis met een echte uitvaart.

Bummy

Diederik van 11 jaar maakte het mee. Zijn kat Bummy is overleden. Hij had veel met haar meegemaakt en wilde op een bijzondere manier afscheid van haar nemen: