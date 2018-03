Zeil-liefhebbers kunnen in de winter niet altijd zeilen. Toch hebben deze mannen in Noord-Holland daar wat op bedacht: ze gaan met een zeilboot het ijs op!

IJzers

Onder de boten zitten drie ijzers. De wind blaast de boten via het zeildoek vooruit. En dat gaat best hard: sommige boten gaan wel 80 kilometer per uur!