Huilende dj praat op de radio over zijn depressie

Stephan werkt sinds 2016 bij Qmusic, maar misschien kende je hem al van iets anders. Hij deed namelijk ook mee aan The Voice of Holland.

Mensen met een depressie vinden het vaak moeilijk om over de ziekte te praten omdat ze zich ervoor schamen. Daarom vinden veel mensen het heel erg dapper dat Stephan er wel over durft te praten. Op social media krijgt hij veel lieve berichtjes van mensen die hem willen steunen.

Voel jij je ook weleens alleen of eenzaam? Probeer er dan met iemand over te praten die je vertrouwt, bijvoorbeeld je ouders of je juf of meester.

Ook kun je de Kindertelefoon bellen op 0800-0432. Zij kunnen je helpen. Als je niet wil bellen, kun je via deze site met de Kindertelefoon chatten.