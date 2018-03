Zorgen over schelden met homo en gay

Je bent toch geen homo? Of: doe eens niet zo gay! Veel kinderen schelden met woorden over homoseksuelen. Deskundigen maken zich daar grote zorgen over.

Grap?

De meeste kinderen doen het voor de grap, maar het kan toch veel invloed hebben. Door al die scheldwoorden gaan kinderen negatiever denken over homo's en lesbiennes. En het is natuurlijk heel moeilijk voor kinderen die zelf homo zijn.

Onzeker

Daan van 14 jaar wil graag dat kinderen anders gaan denken over schelden met homo. Hij is zelf homo en vindt het heel lastig dat er zo vaak mee gescholden wordt.

Volgens Daan kun je daar heel onzeker van worden. We gingen bij hem langs op zijn school in Oldenzaal: