Wilde dieren krijgen toch extra voedsel

Wilde dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen krijgen vanaf nu extra voer. Dat is besloten omdat er veel discussie was ontstaan over het bijvoeren.

Winter

In de winter kunnen dieren moeilijker aan voedsel komen. Ze kunnen dan vermageren of zelfs doodgaan. Zielig, vinden sommige mensen. Ze vinden dat de dieren bijgevoerd moeten worden.

Afgelopen zondag deden sommige mensen dat al. Ze gooiden extra hooi over de hekken van het natuurgebied. Maar daar staat een boete op.

Geen zin

Volgens de boswachters heeft bijvoeren geen zin. Zij zeggen dat de sterkste dieren het extra eten inpikken en de zwakkere dieren niks krijgen. Zo kunnen de zwakkere dieren alsnog van de honger doodgaan. Ook kunnen er ruzies ontstaan in een kudde.

Omdat veel mensen heftig reageerden op de boswachters, is er nu besloten de dieren toch bij te voeren. Op die manier kan Staatsbosbeheer alles goed in de gaten houden.