Lego-meidenteam gaat naar WK Lego League in Amerika

Vandaag hebben we lekker aan de robot gewerkt.. Nieuwe misies en oude missies verbeteren. Er kwam een robotexpert om ons te helpen en tips te geven. Today we had a great day working on our robot. New mission solved and old ones improved. A robotexpert came by to give some advice. #fll #lego #ev3 #pretty #smart #power #girls #benelux #robot #programming

