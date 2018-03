De grootste schaatstalenten bij de Vikingrace

Suzanne Schulting, Sven Kramer en Ireen Wüst schaatsten hun eerste internationale wedstrijden tijdens de Vikingrace in Heerenveen. Die race is dit weekend weer en wij kijken mee met de grootste talenten van nu.

Sietse, Lise en Mika willen allemaal net zo snel worden als de gouden medaille-winnaars van de Olympische Spelen. Ze zijn alle drie 11 en hebben lang getraind om mee te mogen doen aan de race. Je ziet de talenten in het filmpje hierboven.

Kleine Kramer

In 1998 waren we ook bij de Vikingrace. Toen keken we mee met Sven Kramer. Hij was toen 11 jaar: