Jeroen en Bas halen twee kinderen onder het ijs vandaan

In Nieuwer-Ter-Aa in de provincie Utrecht zakten twee kinderen door het ijs. De broers Jeroen en Bas zagen het misgaan en kwamen meteen in actie.

De kinderen van 3 en 5 waren al onder water verdwenen, maar de broers waren net op tijd. De kinderen zijn erg geschrokken, maar het gaat weer goed met ze. En Jeroen en Bas zijn best trots op hun heldendaad. Ze vertellen erover in het filmpje hierboven.

Tips van de Reddingsbrigade

Dit liep dus goed af, maar eigenlijk wisten Jeroen en Bas niet precies wat ze moesten doen. De Reddingsbrigade vindt dat iedereen moet weten wat je in zo'n situatie moet doen. In het volgende filmpje vertellen ze er meer over: