De moeder van Yaralissa (11) heeft psychische problemen

Er moet meer aandacht komen voor kinderen van wie de ouders psychische problemen hebben. Dat zeggen hulpverleners. Meer dan 400.000 kinderen in Nederland hebben ermee te maken. Ze hebben bijvoorbeeld een moeder die depressief is of een vader die heel erg in de war is.

De moeder van Yaralissa van 11 heeft een psychische ziekte. Ze kan daardoor niet altijd goed voor Yaralissa zorgen. In het filmpje hierboven vertelt ze er meer over.