Waylon gaat met 'Outlaw in 'Em' naar het Songfestival

Deze week speelde Waylon vijf verschillende nummers in De Wereld Draait Door. Na overleg met zijn team besloot hij dat Outlaw In 'Em het beste lied is.

Lissabon

Het Eurovisie Songfestival is op 8,10 en 12 mei in Lissabon in Portugal. Op 10 mei doet Waylon mee in de tweede halve finale. Dan wordt beslist of hij bij de grote finale is op 12 mei.

Wat denk jij?

We zijn benieuwd wat jij van het lied vindt. Denk je dat Nederland kans maakt om te winnen dit jaar? Reageer op onze stelling.