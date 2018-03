Maarten van der Weijden zwemt nieuw wereldrecord

In Oosterhout heeft Olympisch kampioen Maarten van der Weijden het wereldrecord afstand-zwemmen verbetert! In 24 uur zwom hij maar liefst 102,8 kilometer. Het oude wereldrecord was 101,9 kilometer.

Na het halen van het record is hij niet gelijk gestopt met zwemmen. Hij zwom nog 12 uur door, tot 07.00 uur vanochtend.

Elfstedenzwemtocht

Dat deed hij omdat hij aan het trainen is voor de elfstedentocht. Dat is een tocht van meer dan 200 kilometer langs 11 plaatsen in Friesland. Aanstaande zomer wil Maarten die tocht gaan zwemmen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

In dit filmpje vertelt hij meer over zijn bijzondere actie: