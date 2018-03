Demonstratie voor extra voedsel voor wilde dieren

Het gaat er al een paar dagen over: is het nu wel of niet goed om wilde dieren in natuurgebied de Oostvaardersplassen extra voer te geven? Vandaag gaan actievoerders demonstreren. Zij vinden dat de wilde dieren extra voer moeten krijgen.

Natuur

Boswachters zeggen dat extra voer geven geen zin heeft. Dieren moeten leren om zichzelf te redden. Dat sommige doodgaan hoort bij de natuur, zeggen ze.

Afgelopen week is besloten dat dieren deze maand extra voer krijgen. Daar zie je meer over in dit filmpje: