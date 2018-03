Een weekje vegetarisch tijdens de 'Week Zonder Vlees'

Het is deze week de Nationale Week Zonder Vlees. Deze week is het de bedoeling om vijf dagen lang geen vlees of vis te eten. Het is de eerste keer dat zoiets in Nederland wordt georganiseerd.

Een week geen vlees eten is beter voor dieren en het is goed voor het milieu.

Onze stelling

Wat vinden jullie ervan? Is het makkelijk om een weekje vegetarisch te eten? Of kun je die gehaktbal of kibbeling echt niet laten liggen? Reageer op onze stelling!