Stef Blok van de politieke partij VVD wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij is al eerder minister geweest, maar nog nooit minister van Buitenlandse Zaken.

Halbe Zijlstra

Hij neemt de plek over van Halbe Zijlstra. Die moest vertrekken omdat hij had gelogen over een bezoek aan de Russische president Poetin. In het volgende filmpje wordt uitgelegd waarom dat zo erg is.