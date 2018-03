Voetbalspelletje 'voor jongens' niet meer te koop

Een voetbalspelletje dat bij Albert Heijn te koop was, wordt uit de schappen gehaald. Op het doosje staat dat het spelletje alleen 'voor jongens' is. Ook staan er onaardige teksten over meisjes op de speelkaarten.

'Huilende meiden'

Zo is één van de vragen op de kaartjes: wat wil je echt niet zien? Eén van de antwoorden die je kunt kiezen is dan: "huilende meiden".

Een man die werkt bij een voetbalclub vindt het belachelijk en plaatste foto's van het spel op Facebook. Ook veel anderen hebben boos gereageerd. Ze vinden het onzin dat het spel alleen voor jongens is.

Uit de winkels

Albert Heijn snapt de boze reacties. Daarom wordt het spel nu uit de winkels gehaald.