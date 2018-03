Vorig jaar zijn er minder botsingen tussen treinen en dieren geweest. Het gebeurde in 2017 zo'n 5000 keer. Een jaar eerder waren er nog 6000 botsingen.

Het komt nog steeds regelmatig voor dat een hert of een koe over de rails loopt. Om dat te voorkomen zijn er meer hekken geplaatst en speciale oversteekplaatsen voor dieren gemaakt. Verslaggever Youssef ging kijken hoe dat precies gaat. Je ziet het in het filmpje hierboven.