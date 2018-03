Loopt jouw wekker achter? Dan ben je niet de enige!

Was jij de laatste tijd steeds iets te laat op school? Dat zou door je wekker kunnen komen. Bijna alle klokken in Europa die in het stopcontact zitten lopen vijf minuten achter.

Hoe dat zit?

Op dit moment zijn er wat problemen met het elektriciteitsnetwerk in Europa, waar Nederland ook op aangesloten is. Daardoor gaat de stroom net iets langzamer dan normaal door het stopcontact. En daarom werkt jouw klok ook net iets trager.

Omdat dit nu al bijna twee maanden aan de gang is, lopen sommige klokken al bijna zes minuten achter.

Oplossing

Deskundigen zijn druk bezig om het Europese elektriciteitsnetwerk weer goed te laten werken. Ze denken dat het probleem eind deze week is opgelost.