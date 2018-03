De ergste kou is weer voorbij. En daar zijn de dieren van Burgers' Zoo heel blij mee. Ze hebben twee weken binnen gestaan.

Uitglijden

Door de kou was de grond bevroren. Dat is gevaarlijk, omdat de kans dan groter is dat de dieren uitglijden. Daarom zaten ze een paar weken in hun verblijf, bij de warme kachel.