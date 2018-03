Automobilisten die bellen of appen kunnen gevangenisstraf krijgen

Automobilisten die gevaarlijk rijden moeten zwaarder gestraft worden, vindt de minister van Justitie en Veiligheid. Als ze tijdens het autorijden met hun telefoon in de hand bezig zijn, kunnen ze zelfs in de gevangenis belanden.

Telefoon in de hand

Automobilisten die hun telefoon vasthouden en gebruiken tijdens het rijden, riskeren twee jaar celstraf. En als ze een ongeluk veroorzaken zelfs zes jaar celstraf.

Iemand die zijn of haar telefoon in een dashboardhouder gebruikt, krijgt geen straf.

Vaker de fout ingaan

Het is niet zo dat gevaarlijke rijders meteen de gevangenis in moeten. Pas als ze vaker de fout ingaan, kunnen ze in de cel belanden. Maar meestal blijft het bij een boete.

Door rood rijden

Ook ander gevaarlijk rijgedrag zal zwaarder gestraft worden, zoals gevaarlijke inhaalmanoeuvres en door rood rijden. Iemand die met alcohol op achter het stuur zit, kan een jaar gevangenisstraf krijgen.