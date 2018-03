Mysterieuze bankroof in Oudenbosch

Er zijn veel spannende films over gemaakt: boeven die inbreken bij een bank en kluizen leegroven. In Oudenbosch is dat echt gebeurd. En het is een raadsel hoe de dieven dat voor elkaar hebben gekregen.

Geld, sieraden en goud

De bankroof gebeurde afgelopen weekend. Het is nog onduidelijk hoeveel kluisjes er open zijn gemaakt en wat er precies is meegenomen. Het zou gaan om geld, kostbare sieraden en goud.

De bank is voorlopig gesloten. De politie is bezig met een onderzoek, om de daders op te sporen.