Jongen (14) krijgt maximale straf voor doden ouders

Een jongen van 14 uit het Friese plaatsje Katlijk stond vandaag voor de rechter omdat hij zijn ouders heeft gedood. Dat een kind zoiets doet, gebeurt bijna nooit.

Jeugdgevangenis

Van de rechter moet hij een jaar naar een jeugdgevangenis en krijgt hij jeugd-tbs. Dat betekent dat hij in een speciale inrichting wordt behandeld. Pas als artsen denken dat de jongen niemand meer kwaad kan doen, komt hij weer vrij. Het is de zwaarste straf die hij kon krijgen.

Schuld toegeven

Het gebeurde vorig jaar en was toen groot in het nieuws. De jongen doodde zijn ouders en vluchtte daarna het huis uit. Hij werd opgepakt, en gaf later aan de politie toe dat hij het gedaan heeft. Volgens de rechter heeft hij ook gedragsproblemen en is hij depressief.

Siham praat met Jeff Biesma over deze zaak. Hij is rechter en was er vandaag bij toen de jongen zijn straf te horen kreeg.