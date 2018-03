Wat te doen met vervelend nieuws?

Helaas is het nieuws vaak niet vrolijk. Ook in het Jeugdjournaal komen onderwerpen voorbij waarvan je kan schrikken. Over grote rampen, of over moord. Of over andere nare dingen die kinderen meemaken en die in het nieuws komen. Op deze pagina vind je allerlei tips.

Wat kan je doen als je ongerust bent over iets dat je gehoord hebt in het nieuws?

- Onthoud dat dingen die in het nieuws komen, vaak dingen zijn die zelden of nooit gebeuren. Daarom is het nieuws.

- Bedenk je dat nieuwsprogramma's vaak alleen journalisten en cameramensen naar een bepaalde plek sturen. Je ziet er dus veel van op tv. Je kan daardoor denken dat het overal zo is, terwijl er ook heel veel plekken in de wereld zijn waar niks gebeurt.

- Praat over vervelende dingen in het nieuws, thuis of met je vrienden. Of laat een reactie achter op onze site. Als je de andere berichten leest dan zie je dat er meer mensen zijn die geschrokken zijn van het nieuws. Je bent vaak niet de enige.

- Ook kan je met je leraar of lerares praten over nare dingen in het nieuws. Misschien kan je voorstellen om het in een kringgesprek met de klas over het nieuws te hebben. Er over praten met meer mensen, zorgt ervoor dat je het nieuws beter begrijpt.

Wat moet je doen als je nachtmerries hebt of moeite met slapen omdat je iets naars hebt gehoord in het nieuws?

- Zeg thuis dat je nare dromen hebt; tegen je vader of moeder of iemand anders die je verzorgt of vertrouwt.

- Probeer te vertellen waar je nachtmerries over gaan. Ook kan je proberen je nachtmerrie te tekenen. Op deze manier word je minder bang voor je enge dromen.

- Neem iets mee naar bed waar je een veilig gevoel van krijgt, zoals een knuffel. Je hoeft je er niet voor te schamen, zelfs volwassenen slapen soms nog met een knuffel.

- Probeer een balans te vinden in het nieuws dat je ziet en leest. Heb je nare dingen in het nieuws gezien, kijk dan ook naar een leuke film. Als je een naar bericht in de krant hebt gelezen, lees dan een vrolijk verhaal voordat je naar bed gaat.

- Als je echt last hebt van het nieuws omdat je er veel aan moet denken, kijk dan wat minder naar het nieuws. Of zet de tv gewoon uit en ga wat anders doen.

Als je wilt praten over dit nieuws kun je elke dag van 14 uur tot 20 uur bellen met de Kindertelefoon. Het nummer is gratis 0800-0432. Het kan zijn dat je niet meteen iemand aan de telefoon krijgt omdat het druk is. Je kunt ook chatten via de site.