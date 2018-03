Kinderen protesteren tegen vieze lucht op school

Muffe lucht, schimmels en hete klaslokalen. Op basisschool de Schittering in Hooge Zwaluwe hebben ze daar al acht jaar last van. Zelfs midden in de winter is het klaslokaal hartstikke warm en kunnen kinderen zich niet concentreren. En dat moet snel afgelopen zijn, vinden ze.

Geld

Maar makkelijk is dat niet. Om de school in Hooge Zwaluwe weer lekker fris te maken is veel geld nodig: 150.000 euro.

Ouders en leerlingen van de school komen vandaag protesteren bij het gemeentehuis. Zo willen ze laten zien dat de gemeente hen niet in de steek moet laten. Vanavond gaat de gemeente verder praten over de lucht in de school.