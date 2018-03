We kopen steeds meer spullen online in plaats van in een gewone winkel. De webwinkels hebben een record gebroken. Er werden vorig jaar meer dan 201 miljoen online aankopen gedaan.

Vooral make-up en kleding wordt veel via internet besteld, maar ook eten wordt steeds vaker online gekocht. Het succes komt ook door speciale 'koopjesfeestdagen', zoals Black Friday en Valentijnsdag.