Ryan en Jay zitten in een jeugdgevangenis

Dat gebeurde ook bij Ryan en Jay. Zij zitten allebei al een lange tijd in een jeugdgevangenis. Dat heet officieel 'justitiële jeugdinrichting'. Er zijn zeven van dit soort instellingen in Nederland.

Om onherkenbaar te blijven, komen de jongens niet met hun gezicht in beeld. Ook gebruiken we niet hun echte namen. In de video hierboven vertellen ze uitgebreid over hun leven in de gevangenis.