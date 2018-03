Prinses Beatrix knutselt op een kinderdagverblijf

Prinses Beatrix in kluskleding: dat zie je niet elke dag. Vandaag wel, want ze kwam vrijwilligerswerk doen bij een kinderdagverblijf in Amersfoort. Ze hielp mee met knutselen en werken in de tuin.

NLDoet

Beatrix is niet de enige: ruim 350.000 mensen door het hele land doen dit weekend vrijwilligerswerk. De actie heet NLDoet. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Morgen doen ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vrijwilligerswerk.