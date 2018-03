Wie is de mol in Wie is de mol?

Is het Jan, Ruben of toch Olcay? Vanavond komt iedereen in Nederland het te weten. Tijdens een liveshow in Amsterdam is de grote onthulling van Wie is de Mol.

In de finale maakt de mol zichzelf bekend. Ook wordt bekend wie de laatste test het best heeft gemaakt, en wie dus de winnaar of verliezer is. Daarna kijken de kandidaten en de mol samen naar de beste mol-acties van de mol.

Populair bij kinderen

Wie is de Mol is een van de populairste programma's op televisie. Iedere week kijken meer dan 3 miljoen mensen.

Het programma is ook super populair bij kinderen. Eerder gingen we al langs bij een basisschool waar ze een eigen 'Wie is de Mol'-spel hebben gemaakt: