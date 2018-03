Vandaag zie je Guen in het Jeugdjournaal. Ze heeft één hand en zou het leuk vinden als er meer acteurs met een beperking op tv te zien zijn. Bijvoorbeeld in een serie als Brugklas. Presentator Joris en Guen gaan aan de makers vragen of dat kan.

Vind jij het een goed idee van Guen of vind je zoiets niet nodig? Reageer op de stelling: