Oproep: Wat wil jij weten van Onnedi?

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Jim stellen.

Onnedi is 27 jaar en heet eigenlijk Dionne Slagter. Ze maakt twee filmpjes per week en haar hit You Be Me werd bijna 2,5 miljoen keer bekeken.

Enzo, Djamila en Stuk TV

Onnedi is niet de eerste populaire YouTuber die jullie vragen beantwoordt. Eerder gingen we onder andere langs bij Enzo Knol, Meisje Djamila en StukTV.