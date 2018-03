Drone-racebaan in oude dierentuin

Een van de oude verblijven in Dierenpark Emmen is omgebouwd tot drone-racebaan. Vroeger zaten er piranha's, gifkikkers en vogels. Nu vliegen er alleen nog drones rond.

Stoornis

De racebaan is bedacht door Jonathan Vennema. Hij had een stoornis en was vaak bang. Door het maken van de drone-racebaan voelde hij zich steeds beter en inmiddels gaat het goed met hem.

Bril

Bij een dronerace gebruik je een speciale bril waardoor je live-beeld van de drone ziet. Zo kun je met hoge snelheid door het parcours vliegen. Dat ziet er dan zo uit: