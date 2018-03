Zanger Ruben Hein heeft Wie is de Mol? gewonnen en tv-maker Jan Versteegh was de mol. Hij liet stiekem allerlei opdrachten mislukken en bijna niemand had dat door. De meeste kinderen dachten dat Ruben de mol was.

Populair

Wie is de Mol? is een van de populairste programma's op de Nederlandse televisie. Naar de finale keken meer dan 3 miljoen mensen.

Lucas was gisteren in het Vondelpark. Daar keken honderden molfans live bij de ontknoping: