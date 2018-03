Kim en Teije eten een week geen vlees

Geen hamburger of kip, maar een groenteburger of tofu. Meer dan 30.000 vleeseters doen deze week mee aan de eerste Nationale Week Zonder Vlees. Ze doen dat omdat het beter is voor het milieu of omdat ze gewoon benieuwd zijn hoe dat is.

Ook Kim van 12 en Teije van 11 uit Lemmer doen mee. En dat is niet altijd makkelijk. Welmoed ging bij ze langs om te vragen hoe het gaat. Je ziet het in het filmpje hierboven.