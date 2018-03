Op Texel is het een drukke boel met heel veel jonge lammetjes! Dit jaar zijn er meer geboren dan anders, omdat het in de herfst best warm was. Daardoor was er meer eten voor de schapen en dat zorgt voor veel lammetjes.

De dieren moeten nog even binnen blijven, maar zodra de lente begint en het gras hoog genoeg is, mogen ze de wei in.