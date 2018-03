Jeshley (12) verkoopt zo'n 300 squishies per dag

Op veel scholen zijn ze razend populair: squishies. Zulke knijpknuffels kunnen best duur zijn. En je kan ze niet in iedere winkel kopen.

De 12-jarige Jeshley uit Valkenswaard is daarom zélf squishies gaan verkopen. En dat loopt als een trein: ze verkoopt er ongeveer 300 per dag.

Knijpknuffels

Squishies zijn knuffels waar je in kan knijpen. Ze krijgen daarna langzaam weer hun vorm terug. Jeshley doet dit samen met haar vader. Via internet bestellen ze de knuffels uit China of Japan. Ze verkopen de squishies daarna via hun site en Instagram.