Koningin Máxima opent Week van het Geld

Grote kans dat jij deze week op school les krijgt over geld en sparen. Het is namelijk de Week van het Geld. Veel kinderen op de basisschool krijgen les van mensen die veel over geld weten, zoals bankmedewerkers.

Koningin Máxima

Vanochtend was koningin Máxima bij de opening van de week. Het gaat dit jaar over wanneer je rijk bent.

De lessen gaan onder andere over waar jij je geld aan uitgeeft. En hoe zorg je dat je een beetje spaart? Wij zijn benieuwd wat jij van geld vindt. Reageer op onze stelling: