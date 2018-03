BMX'er Jelle van Gorkom mag het ziekenhuis uit

BMX'er Jelle van Gorkom is vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. In januari kreeg de BMX'er een heftig ongeluk en lag hij een tijdje in coma.

Inmiddels gaat het een stuk beter. Hij kan weer zelf eten en heeft een paar stapjes gezet. Daarom verhuist hij van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum. Daar kunnen ze hem helpen om weer goed te leren praten en bewegen.

Tien maanden

Artsen denken dat hij nog minstens tien maanden moet herstellen. Het is nog niet zeker of hij weer helemaal de oude wordt.