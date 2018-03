Zus van bekendste crimineel van Nederland vertelt haar verhaal

Een belangrijke dag vandaag in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. Vandaag vertelt Holleeders zus Astrid welke criminele dingen haar broer volgens haar heeft gedaan.

De rechtszaak tegen Willem Holleeder is één van de grootste rechtszaken in Nederland ooit. Hij zou betrokken zijn bij zes moorden die tussen 2002 en 2006 zijn gepleegd. Het probleem? Daar was geen bewijs voor.

Stiekem bewijs verzamelen

Holleeders zussen Astrid en Sonja hebben stiekem bewijs verzameld. Ze gingen bijvoorbeeld bij hem langs in de gevangenis en namen de gesprekken op. In die gesprekken vertelde Willem over zijn criminele plannen. Met dat bewijs kon de rechtszaak tegen Holleeder starten.

Bedreiging

Omdat Astrid zoveel weet, zo zegt ze zelf, is ze een bedreiging geworden voor haar broer. Ze weet zeker dat hij haar daarom nu wil laten vermoorden. Ook daarom willen de zussen er nu over vertellen.

Verrader

Tijdens de rechtszaak had Astrid het moeilijk. Aan de ene kant wil ze eerlijk zijn. Ze vindt dat haar broer de gevangenis in moet omdat hij de moorden heeft gepleegd. Aan de andere kant voelt ze zich ook een verrader omdat zij stiekem hun gesprekken heeft opgenomen.