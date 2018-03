Niet zitten, maar lekker staan achter je tafeltje

Lang zitten is helemaal niet goed voor je. Dat weten onderzoekers zeker. Maar hoe slecht het precies is, weten ze niet. Daarom zijn ze een groot onderzoek begonnen.

En de zesdegroepers van de Lorentzschool in Leiden gaan ze daar bij helpen. Daar kunnen kinderen niet alleen zitten, maar ook staan achter hun tafeltje. Drie jaar lang worden de leerlingen in de gaten gehouden. De onderzoekers hopen dat ze zo kunnen leren of het beter is voor kinderen om meer te staan in de klas.