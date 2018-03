Vandaag wordt er in Den Haag gepraat over zeehonden. In heel Nederland wordt er op vijf plekken voor zieke zeehonden gezorgd. Maar die plekken werken allemaal op hun eigen manier. En daar is al een tijdje gedoe over.

Commissie

Het is namelijk niet altijd nodig om zieke zeehonden naar een opvang te brengen. Daar kunnen ze ook andere zeehonden besmetten. Een speciale commissie komt vandaag met een advies. We hebben drie vragen over dit onderwerp: