Je hebt vast weleens het liedje 'Zoutelande' van BLØF gehoord. Hij staat al weken hoog in de hitlijsten. Het lied gaat over een dorpje in Zeeland en daar merken ze ook dat het nummer populair is.

Volgens de kinderen in het dorp komen er opeens meer toeristen die kant op. Ze zijn daar natuurlijk hartstikke trots op.