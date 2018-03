Bevroren ijsvogel van Christoph (13) naar museum

Misschien heb je de foto van een bevroren ijsvogel al wel gezien. Christoph van 13 maakte hem een paar weken geleden en de foto ging de hele wereld over.

A post shared by christoph van ingen (@christoph_v_i) on Mar 1, 2018 at 2:38am PST

De vogel is uit het ijs gehakt en gaat nu naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daar wordt hij in een vriezer tentoongesteld.

In het museum staan veel meer dode dieren die in het nieuws zijn geweest. Bijvoorbeeld de dominomus (die werd doodgeschoten omdat hij bijna een domino-recordpoging verpestte) en de McFlurry-egel (die met zijn kop in een McFlurrybeker bleef steken).

PS4

Christoph heeft de vogel aan het museum gegeven. En hij kreeg er een Playstation 4 voor terug.