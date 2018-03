Deze kinderen krijgen dj-les op school

Geen gitaar of blokfluit, maar les in dj'en. Op de St. Josephschool in Breda duiken leerlingen achter de draaitafels.

Mixen

Ze krijgen les in het mixen van muziek. Bijvoorbeeld door twee nummers soepel in elkaar te laten overlopen. Ook leren ze hoe je zelf muziek kunt produceren. Zo maken ze hun eigen nummers.

Tiësto

De lessen duren twee dagen. Het is de bedoeling dat de nummers die de groepjes maken, door niemand minder dan de wereldberoemde dj Tiësto worden beoordeeld. Hij staat op de vijfde plek van beste dj's in de wereld en komt zelf ook uit Breda.