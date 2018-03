Nederland in de top van 'gelukkigste landen'

Nederland staat - net als vorig jaar - op de zesde plek van de gelukkigste landen in de wereld. Mensen in Finland zijn het gelukkigst.

De ranglijst wordt ieder jaar gemaakt door de Verenigde Naties. Dat is een groep waar bijna alle landen lid van zijn. Ze kijken onder andere naar of er vrijheid is, hoe de ziekenhuizen zijn, of het geld eerlijk verdeeld is en of mensen vertrouwen hebben in de regering.