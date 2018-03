Oproep: Wat wil jij weten van Anna Nooshin?

Ze is een populaire YouTuber, lifestyle-deskundige voor RTL Boulevard en presentatrice van Holland's Next Top Model: Anna Nooshin. Binnenkort gaan we bij haar langs met jullie vragen.

Zo doe je mee! Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Anna stellen.

Anna Nooshin is 31 jaar. Ze werd in Iran geboren en vluchtte met haar ouders en zus naar Nederland toen ze 7 jaar was. Samen met haar moeder maakt ze ook wel eens video's:

Video van Anna Nooshin