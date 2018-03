Lotte (12) krijgt haatgevoelens van mensen die smakken

Je ergeren aan iemand die keihard zit te smakken, of vaak met een pen klikt. Dat heb jij vast ook wel eens. Maar als Lotte van 12 dat soort geluiden hoort, kan ze aan niks anders meer denken. Soms krijgt ze er zelfs haatgevoelens van.

Heel sterke geluiden

Al op jonge leeftijd kwam Lotte er achter dat zij sommige geluiden heel sterk hoort en dat ze daar niet goed tegen kan. Ze wordt dan verdrietig of erg boos. Op school doet ze daarom oordopjes in. Tijdens belangrijke toetsen mag ze in een andere ruimte zitten.

Misofonie

Volgens deskundigen zijn er honderdduizenden mensen in Nederland die last hebben van zulke haatgevoelens. Dat heet misofonie. Voor kinderen met misofonie bestaat er sinds een tijdje groepstherapie in het ziekenhuis.

Ook Lotte gaat daar naartoe: