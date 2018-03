Een op de vijf mensen slaapt slecht

In Nederland zijn best veel mensen met slaapproblemen. Uit een groot onderzoek blijkt dat 1 op de vijf Nederlanders er mee te maken heeft.

Problemen

Mensen met slaapproblemen kunnen niet in slaap vallen, worden te vroeg wakken of slapen heel onrustig. Sommigen slapen zelfs zo slecht, dat het voor problemen zorgt. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet goed concentreren of hebben een slecht humeur.

En jij?

Het onderzoek werd gedaan onder mensen vanaf 12 jaar. Wij zijn benieuwd of jullie er ook last van hebben. Schrijf een reactie en reageer op de poll: