Spannende dag bij rechtszaak Willem Holleeder

Ook vandaag was het weer een spannende dag in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. Het was spannend, omdat Willem voor het eerst zelf vragen mocht stellen aan zijn zus Astrid. Veel mensen willen de rechtszaak meemaken. Daarom stond er een lange rij voor de rechtbank.

Bij de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-West stond de langste rij tot nu toe NOS / Remco Andringa

Holleeders zussen Astrid en Sonja zeggen dat Holleeder opdracht heeft gegeven om mensen te laten vermoorden. Dat zou hij hebben toegegeven toen hij in de gevangenis zat en zijn zussen op bezoek kwamen. Maar Holleeder zegt dat het niet waar is. In het volgende filmpje hoor je meer over de zus van Holleeder en haar verhaal.