Is Julian (11) de opvolger van Bibian Mentel?

Maar hij is niet alleen onder de indruk van het snowboarden. Hij vindt Bibian vooral cool omdat ze zo'n doorzetter is. Bibian Mentel kreeg meerdere keren te horen dat ze kanker heeft. Maar ze wist het telkens te overwinnen.

Hij heeft een beperking en Bibian is zijn grote voorbeeld. Al vanaf zijn geboorte heeft Julian geen gevoel in zijn voeten. Daardoor is het voor hem erg lastig om normaal te lopen. Maar op een snowboard gaat hij juist supersnel.

Julians grote droom? Naar de Paralympische Spelen. Of dat gaat lukken is nog even afwachten, maar hij is in ieder geval goed op weg. En Bibian heeft speciaal voor hem nog een video opgenomen.